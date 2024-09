Rechtbank moet op zoek gaan naar overnemers voor delen van Air Belgium

De rechtbank in Nijvel heeft vandaag beslist om Air Belgium nog niet failliet te verklaren, maar om het bedrijf of delen ervan in de etalage te zetten. Dat gebeurt onder toezicht van de rechterlijke macht zelf.

Na een jaar waarin Air Belgium dankzij de rechtbank beschermd werd door z’n schuldeisers, loopt die bescherming vandaag af. De maatschappij kampt nog altijd met een financiële put en kan de schuldeisers, waaronder passagiers die een ticket hadden gekocht voor één van de toenmalige lijnvluchten van de maatschappij, niet terugbetalen. Het bedrijf zal nu onder toezicht van de rechterlijke macht in de etalage geplaatst worden. Er worden overnemers gezocht voor verschillende delen van het bedrijf.

Vandaag is Air Belgium hoofdzakelijk actief op de volvrachtmarkt, maar vliegt ze nog steeds ACMI-vluchten voor andere luchtvaartmaatschappijen die extra capaciteit nodig hebben. Die vrachtvluchten voert de maatschappij momenteel uit met een A330-200F en twee B747-8F’s. De passagiersvluchten worden momenteel enkel met één A330-900 uitgevoerd voor het Poolse LOT op de route tussen New York en Warschau.

Hoe groot de kans is dat er nog overnemers worden gevonden, is momenteel niet duidelijk. Dat de vrachtoperaties de grootste kans hebben om verkocht te geraken is een troef. De hoofdactiviteit van Air Belgium bestaat vandaag hoofdzakelijk uit vrachtvervoer en daardoor zouden het meest aantal jobs behouden kunnen blijven. Hoewel de maatschappij al een jaar moet beschermd worden tegen vroegere schulden, waren de operaties de eerste jaarhelft financieel positief. Dat het bedrijf niet met een frisse start is kunnen herbeginnen, kwam door de eerdere schuldenlast door foutieve beslissingen uit het verleden. En dat is een jammere vaststelling.