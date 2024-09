Maand van vernieuwingen bij SAS na intrede Air France-KLM

Sinds begin deze maand is een nauwe commerciële samenwerking tussen SAS en Air Frane-KLM van start gegaan. De groep heeft een belang van 19,9 procent in SAS genomen en kan dat de komende jaren verder verhogen om zo meerderheidsaandeelhouder te worden. De komende jaren zal SAS steeds verder geïntegreerd worden in Air France-KLM en SkyTeam en die veranderingen tonen zich nu al.

Bijna een jaar geleden kondigde Air France-KLM aan dat ze samen met een groep investeerders, waaronder de Deense staat, meer dan een miljard euro ging investeren in SAS. De Scandinavische maatschappij deed het de voorbije jaren financieel slecht en met deze deal kon Air France-KLM een belang van 19,9 procent in de maatschappij nemen. Vanaf begin deze maand is een uitgebreide commerciële samenwerking van start gegaan die SAS intens moet laten samenwerken met Air France-KLM en andere SkyTeam-partners. Daarom is SAS sinds deze maand ook geen lid meer van Star Alliance, de alliantei die ze zelf mee oprichtte.

En de veranderingen kondigen zich intussen snel aan. Op nog geen maand tijd werden er nieuwe routes en nieuwe strategieën onthuld. Na de nieuwe verbinding die aan het begin van de zomer werd geopend tussen Kopenhagen en Atlanta, de thuisbasis van belangrijke Air France-KLM-partner Delta, kondigde SAS eerder deze maand aan om ook vanaf de zomer 2025 naar een andere Delta-hub te gaan vliegen: Seattle. Een dag later werd er een uitbreiding van de activiteiten vanop de luchthaven van Kopenhagen aangekondigd met maar liefst 14 nieuwe routes in Europa. Daarbovenop wordt de frequentie van 15 routes verder opgetrokken. SAS benadrukt dat de basissen in Oslo en Stockholm belangrijk blijven, maar forse groei moet voorlopig enkel in Kopenhagen verwacht worden.

Die groei kan ze onder meer realiseren door eigen capaciteit weg te nemen vanuit Stockholm. Door een nieuw aangekondigd partnerschap met BRA, die stopt met eigen vluchten vanuit Stockholm Bromma en al haar activiteiten verhuist naar Arlanda om voor andere maatschappijen te gaan vliegen, kan eigen capaciteit worden verhuisd naar andere luchthavens. Vanaf 1 januari volgend jaar gaat BRA vluchten uitvoeren voor SAS vanop de luchthaven van Stockholm Arlanda. BRA zal binnenlandse vluchten voor SAS uitvoeren binnen Zweden en zal ook naar Kopenhagen gaan vliegen.

Vanaf morgen gaat ook een nieuwe codeshareovereenkomst in werking tussen SAS en Delta. De nieuwe vluchten naar Atlanta en Seattle moeten beide maatschappijen meer passagiers opleveren door hun beide netwerken bij elkaar te brengen.

Het voorbije decennium verkeerde SAS in financieel moeilijk vaarwater. In 2022 besliste de maatschappij nog om als onderdeel van haar herstructureringsplan te vloot in te krimpen. In de langeafstandsvloot werden 5 vliegtuigen uit de vloot gezet, waaronder 2 recent geïntroduceerde A350’s. Nu Air France-KLM aan boord is gehesen heeft de maatschappij opnieuw een rooskleuriger perspectief. De kans is reëel dat SAS op termijn, na goedkeuring door Europa, een volledig onderdeel wordt van Air France-KLM. Na Parijs en Amsterdam kan Kopenhagen daarmee de derde sterke hub van de groep worden.