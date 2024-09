Cathay Pacific breidt aanbod richting Noord-Amerika uit

Cathay Pacific gaat volgende zomer haar capaciteit vanuit Hong Kong richting Noord-Amerika uitbreiden. Er komt een nieuwe route en de frequentie op andere routes wordt verhoogd.

In april 2025 start Cathay Pacific haar langste route ooit. Met A350-1000’s zal er vanaf dan vier keer per week tussen Hong Kong en Dallas worden gevlogen. Daarmee wordt Dallas de zesde bestemming in de Verenigde Staten na Boston, New York, Chicago, Los Angeles en San Francisco.

Op de reeds bestaande routes zal de capaciteit ook verder worden verhoogd. Het gaat dan ook om de vluchten richting Canada (Toronto en Vancouver).