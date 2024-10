Luchthaven Bergamo gesloten na incident met Ryanair-toestel

De luchthaven van Bergamo is deze voormiddag gesloten. Een Ryanair-toestel raakte na de landing geblokkeerd op de enige landingsbaan van de luchthaven. Op foto’s is te zien dat er een probleem is met de banden van het toestel.

Vanmorgen is om 07:55 een B737 MAX8 na de landing geblokkeerd geraakt op de landingsbaan van de luchthaven van het Italiaanse Bergamo. De vlucht kwam van Barcelona maar bij de landing was er een probleem met de banden van het toestel. Omdat het toestel geblokkeerd was op de enige baan, moesten alle aankomende vluchten uitwijken en vertrekkende vluchten worden vertraagd. Passagiers werden met trappen van het vliegtuig gehaald.

De luchthaven is momenteel nog steeds gesloten, maar naar verwachting zou de landingsbaan deze namiddag opnieuw beschikbaar moeten zijn.