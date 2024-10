KLM scoort beste bij sociale ranking van Europese luchtvaartmaatschappijen

Bij een grote bevraging van de European Cockpit Association is KLM als beste maatschappij om voor te werken uit de bus gekomen. De bevraging werd uitgevoerd bij zo’n 6.000 piloten en ook enkel deze groep van functies werd ondervraagd. Air France en Icelandair vervolledigen de top 3.

KLM staat met een tevredenheidsscore van 97 procent aan de top van beste Europese luchtvaartmaatschappijen om voor te werken. Dat blijkt althans uit de antwoorden van zo’n 6.000 piloten op een bevraging van de European Cockpit Association. De vorige keer stond Air France nog op de eerste plaats, maar die zakt nu naar plaats twee met 94 procent. Icelandair komt met 92 procent op de derde plaats. Piloten die KLM beoordeelden prijzen KLM voor de uitstekende werkomstandigheden en de sterke band met de VNV, de Vereniging voor Nederlandse Verkeersvliegers.

Maatschappijen werden op basis van de tevredenheidsscore onderverdeeld in vijf categorieën: Social Excellence, Social Partner, Social Snail, Social Misfit, en Social Junk. In België staat Brussels Airlines in de tweede beste categorie met een tevredenheidsscore van 73 procent. Van de grote lowcostmaatschappijen in Europa scoort easyJet (78%) het best gevolgd door Ryanair (42%) en Wizz Air (35%). De slechtst scorende luchtvaartmaatschappij is het Letse Smartlynx, dat voor TUI fly vanuit België ook vluchten uitvoert.

De volledige score vind je hieronder: