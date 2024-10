Brussels Airlines en LAT openen nieuw opleidingscentrum bij Brussels Airport

Lufthansa Aviation Training Group (LAT) heeft vandaag officieel haar nieuwe opleidingscentrum in Brussel geopend. Het centrum is in de buurt van Brussels Airport en zal beschikbaar zijn voor zowel Brussels Airlines-klanten als externe LAT-klanten, waardoor de opleidingsmogelijkheden voor vliegtuigbemanningen op de luchthaven van de Belgische hoofdstad worden verbeterd.

Het centrum beschikt over verschillende ultramoderne trainingstoestellen voor veiligheids- en servicetraining die moeten voldoen aan de hoogste normen. De faciliteiten omvatten een state-of-the-art A320 cabine mockup, verschillende deurtrainers voor de Airbus A320 en A330 en voor de Boeing 737 en 787. Er zijn ook glijbanen voor vliegtuigen met smalle en brede romp, en een volgende generatie Real Fire Fighting Trainer. Een Virtual Reality ruimte maakt ook deel uit van de trainingsopstelling.

Voor de bemanningen van Brussels Airlines is het grote voordeel dat alle trainingen voortaan op één locatie georganiseerd worden, en dus niet meer gespreid over verschillende locaties. Dit efficiëntievoordeel is ook kostenbesparend.

Meer dan 60 genodigden woonden de feestelijke opening bij om de moderne trainingsfaciliteiten te bezichtigen en te netwerken met collega’s uit de branche. Een hoogtepunt van het evenement was de mogelijkheid voor gasten om de nieuwste virtual reality-trainingsprogramma’s van LAT te ervaren met VR-headsets in de LAT XR-Buzz.