United past schema tweede dagelijkse Newark-vlucht aan

United heeft het vliegschema van haar tweede dagelijkse Newark-vlucht, die deze zomer werd opgestart, aangepast. Zowel de opstartdatum als de vluchttijden zijn veranderd. Dat was nodig om de aansluitingen met het netwerk van Brussels Airlines te verbeteren.

De B757-200 die sinds deze zomer in Brussel te zien is op de verbinding tussen Newark en Brussel zal ook volgend zomerseizoen terugkeren. De herstart van de route is momenteel wel uitgesteld. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de namiddagvlucht eind maart al opnieuw op te starten, maar United heeft de herstart van de seizoensroute nu uitgesteld naar 27 juni.

Ook de vliegtijden werden aangepast om de aansluitingen met het Afrika-netwerk van partner Brussels Airlines te verbeteren. Zo zal de B757 volgende zomer al om 17:20 in Newark vertrekken en om 07:00 aankomen in Brussel. Momenteel komt het toestel aan om 10:40. Ook de vertrektijd, die momenteel op 14:15 ligt, werd fors vervroegd naar 08:45. Daarmee wordt het de eerste vlucht van de dag vanuit Brussel richting Noord-Amerika.