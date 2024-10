Meer dan 2,2 miljoen passagiers op Brussels Airport in september – 59.000 ton vracht vervoerd

In de maand september reisden er meer dan 2,2 miljoen passagiers via Brussels Airport. Een toename met 5% ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Over de eerste drie kwartalen van dit jaar is er een groei van 6% ten opzichte van 2023, met tot nu toe 18 miljoen passagiers. De vrachtvolumes stegen in september met 5% ten opzichte van september vorig jaar.

Passagiers: +5% ten opzichte van september 2023

In de maand september mocht Brussels Airport 2.250.282 passagiers verwelkomen, een stijging met 5% ten opzichte van september 2023. Voor de periode januari tot september, de eerste drie kwartalen van dit jaar, is er een stijging van 6%, met tot nu toe 18 miljoen passagiers die reisden via Brussels Airport.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers bedroeg 15% in september. Dit hangt samen met de rol die Brussels Airport heeft als overstapluchthaven voor, onder meer, de Star Alliance luchtvaartmaatschappijen.

De tien belangrijkste landen in september waren respectievelijk Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Duitsland, Marokko, Portugal, de Verenigde Staten, Frankrijk en Zwitserland.

Luchtvrachtvolumes: toename met 5%

De gevlogen vrachtvolumes op Brussels Airport stegen in september met 5% om uit te komen op 49.242 ton. Ook voor het globale vrachtvolume is er een toename van 5% ten opzichte van september 2023, naar een totaal van 59.216 ton.

Het volvrachtsegment kent een daling van 5%, terwijl het vrachtvervoer aan boord van passagierstoestellen dan weer steeg met 19% dankzij de groei in het aantal passagiersvluchten. Voor de expressdiensten is er een toename van bijna 6%, en we zien een toename van de getruckte volumes met 2%.

De voornaamste importregio’s zijn Azië, Afrika en Noord-Amerika. Voor wat de export staat ook Azië op de eerste plaats, gevolgd door Noord-Amerika en Afrika.

Vliegbewegingen: stijging met 4% ten opzichte van 2023

Het aantal vliegbewegingen steeg in september 2024 met 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal passagiersvluchten kende eenzelfde toename van 4%. Er waren gemiddeld 148 passagiers per vlucht, één meer dan in september vorig jaar. Dit blijft op hoog niveau dankzij de inzet van grotere toestellen en een hogere bezettingsgraad per vlucht. Het aantal cargovluchten is met 6% gestegen ten opzichte van september 2023.

