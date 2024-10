50.000 mensen stemmen op hun favoriete Belgian Icon, een jury kiest de winnaar uit de top 5

Brussels Airlines ontving maar liefst 50.000 stemmen voor de volgende Belgian Icon. De vijf ontwerpen met de meeste stemmen zijn voorgesteld aan een jury die de uiteindelijke winnaar kiest. Deze winnaar zal begin november aangekondigd worden. De vijf designs met de meeste stemmen zijn (in willekeurige volgorde): Lucky Luke, het Atomium, Wielrennen, Poppies en de Garnalenvissers.

In augustus lanceerde Brussels Airlines een wedstrijd: iedereen met de Belgische nationaliteit of die in België woonde, kon een ontwerp indienen voor de volgende Belgian Icon. De luchtvaartmaatschappij heeft meer dan 900 ontwerpen ontvangen. Een interne jury koos daaruit 15 finalisten. Tussen 4 en 11 oktober kon het brede publiek stemmen op hun favoriete ontwerp.

“We zijn erg blij om te zien dat zo veel mensen gestemd hebben. Het is duidelijk dat de ontwerpwedstrijd voor de volgende Belgian Icon leeft. Als de Belgische luchtvaartmaatschappij presenteren we ons land met trots aan de hele wereld, en de Belgian Icons zijn een belangrijk onderdeel van die strategie. Deze wedstrijd heeft mensen uitgedaagd om na te denken wat ons trots maakt en wie we zijn als land. Het is fijn om die discussie mee aan te voeren.” ​

​– Michel Moriaux, Head of Marketing, Brussels Airlines

Dit zijn de ontwerpen met de meeste stemmen, in willekeurige volgorde:

Tijd voor de jury

​Brussels Airlines heeft een jury samengesteld om de winnaar te kiezen uit deze laatste vijf ontwerpen. De jury bestond uit: ​

​- Sandra Kim, die voor België het Eurovisiesongfestival won in 1986, ​

​- Alex Callier van Hooverphonic, die de iconische safety video voor Brussels Airlines maakte, ​

​- Philippe Geluck, van de bekende cartoon ‘Le Chat’, ​

​- Michèle George die twee gouden medailles won tijdens de Paralympische Spelen van 2024,

​- Sandrine Corman, voormalig miss België en TV presentatrice, ​

​- Gabrielle Szwarcenberg, die de uniformen van Brussels Airlines ontworpen heeft,

Brussels Airlines zal de winnaar bekendmaken op 5 november.