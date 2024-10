Transavia France start lijndienst tussen Montpellier en Brussel

Vanaf 10 april start Transavia France een nieuwe lijndienst tussen Brussel en Montpellier. Omdat de vluchten worden uitgevoerd door de Franse Transavia-dochter worden de vluchten niet gevlogen door de B737’s die door het Nederlandse Transavia in Brussel gebaseerd zijn.

Tussen 10 april en 7 september 2025 opent Transavia France een zomerverbinding tussen Montpellier en Brussel. De vluchten zullen telkens in de voormiddag op donderdag en zondag worden uitgevoerd door een in Montpellier gebaseerd toestel.

Van het Nederlandse Transavia staan er voorlopig nog maar twee van de huidige twaalf zomerbestemmingen voor de zomer van 2025 te koop: Alicante en Malaga. Door een onzekerheid over de beschikbare capaciteit wil de maatschappij momenteel nog niet meer vluchten verkopen vanuit Brussel. Of de maatschappij op de andere tien Zuid-Europese bestemmingen volgende zomer actief gaat zijn, is nog even afwachten.