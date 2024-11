Overname ITA Airways door Lufthansa even op pauze door prijsdispuut

De gedeeltelijke overname van ITA Airways door Lufthansa is voorlopig op pauze gezet. Volgens twee anonieme bronnen zou er onenigheid zijn over de overnameprijs waardoor de uitvoering van de deal voorlopig gepauzeerd is.

Een prijsdispuut tussen Lufthansa en de Italiaanse regering zet de gedeeltelijke verkoop van ITA Airways aan Lufthansa voorlopig even op pauze. Er zou onenigheid zijn over de prijs voor de goedgekeurde 41 procent van de aandelen. Lufthansa zou met 10 miljoen euro te weinig over de brug komen. Dat bevestigen twee anonieme bronnen dicht bij het dossier, maar verdere details ontbreken.

Voor de eerste schijf van 41 procent aandelen was er een akkoord van 325 miljoen euro. De gedeeltelijke overname van ITA Airways zou nog dit jaar moeten worden afgerond. Daarvoor moest de gezamenlijke combinatie wel slots afgeven in Milaan en Rome aan concurrerende maatschappijen.