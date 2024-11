Vrachtvliegtuig neergestort bij landing in Vilnius

Vannacht is een B737 van het Spaanse Swiftair neergestort bij de landing in Vilnius. Voorlopig is er sprake van één dode onder de vier aanwezigen. Het toestel vloog voor DHL.

Vanmorgen is rond 05:30 een B737-400 van de vrachtmaatschappij Swiftair neergestort in een residentiële wijk bij de landing in Vilnius. Het toestel zou zo’n 1.600 meter voor de landingsbaan zijn neergekomen. Er werd aan de verkeersleiding geen problemen gemeld en kort voor de crash was er geen radiocontact meer met de bemanning. Op de grond zouden geen gewonden zijn en van de vier inzittenden zou al zeker één persoon zijn omgekomen.

Het toestel vloog voor DHL en was onderweg van het hoofdkwartier on Leipzig naar Vilnius. Op het moment van de crash was er lage bewolking maar was de zichtbaarheid normaal.