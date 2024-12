Embraer van Azerbaijan Airlines neergestort in Kazachstan

Vanmorgen is een Embraer 190 van Azerbaijan Airlines neergestort nabij Aqtau in Kazachstan. Het ongeval werd gefilmd en op video’s is ook te zien dat er overlevenden zijn.

Rond 8 uur (GMT+4) vanmorgen lokale tijd steeg een Embraer 190 (4K-AZ65) van Azerbaijan Airlines op vanuit Bakoe voor een korte vlucht naar het Russische Grozny, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië. De vluchttijd duurt normaal ongeveer iets meer dan een uur. Op het tijdstip van de voorziene landing was er mist op de luchthaven van Grozny met een zichtbaarheid van ongeveer 3.500 meter. Volgens rapporten zou het toestel zijn uitgeweken omwille van deze mist.

De luchthaven van Grozny beschikt niet over een klassiek landingssysteem zoals een ILS waarmee tijdens dichte mist geland kan worden. Wel zijn er landingen mogelijk op basis van satellietgegevens en lokale radiobakengegevens (NDB), maar die zijn niet zo precies als ILS en hebben ook een hogere zichtbaarheid nodig. Dat het toestel om die reden zou zijn uitgeweken naar het nabije Aqtau in Kazachstan is daarom plausibel.

Op videobeelden in de buurt van Aqtau is te zien dat het toestel met het landingsgestel uitgeklapt steil daalt en op de grond neerkomt. Door de harde klap breekt het toestel in stukken en ontstaat er brand. Op volgende videobeelden is te zien dat er overlevenden zijn, maar om hoeveel het gaat is nog niet bekend. In totaal zouden er 67 inzittenden inclusief bemanning aan boord hebben gezeten.