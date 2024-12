Embraer Azerbaijan Airlines was voor crash minstens 75 minuten gedeeltelijk onbestuurbaar

De Embraer van Azerbaijan Airlines die gisterenochtend is neergestort in Kazachstan was al zeker meer dan een uur voor de crash gedeeltelijk onbestuurbaar. Gedetailleerde ADS-B data die Flightradar24 heeft vrijgegeven moet dat staven. Eerdere data ontbreekt door GPS-interferentie in de regio.

De Embraer was om 07:55 lokale tijd in Bakoe opgestegen richting het Russische Grozny. Daar was het op het moment van landing mistig, maar de zichtbaarheid zou met zo’n 3,5 kilometer en een wolkendek van 700-1200 voet een succesvolle landing niet per se volledig hebben uitgesloten. Echter ontbreekt door GPS-interferentie een precieze vluchtroute en is het op basis van publieke data voorlopig niet te achter halen hoe het toestel precies gevlogen heeft en waarom het toestel niet in Grozny is geland.

Flightradar24 heeft wel preciezere data vrijgegeven die het via ontvangers heeft gekregen, maar die is wel onvolledig. Vanaf 08:25 tot 08:37 worden er geen signalen meer opgevangen. Tussen 08:37 en 08:40 wordt er wel data ontvangen, maar is die hoogstwaarschijnlijk foutief. Van 08:40 tot 09:03 en tussen 09:04 en 09:13 wordt er opnieuw geen data maar ontvangen. Vanaf 09:13 tot 10:07 worden er wel gegevens van snelheid en hoogte doorgestuurd, maar positiegegevens ontbreken. Enkel op het laatste gedeelte tussen 10:07 en 10:28 worden ook locatiegegevens ontvangen.

Op basis van de vluchtgegevens tussen 09:13 en 10:28 kon Flightradar24 wel een grafiek opstellen met hoogte-en snelheidsgegevens van de vlucht. Daaruit blijkt dat zeker de laatste 75 minuten voor de crash het toestel grotendeels onbestuurbaar was. Op basis van deze gegevens is het waarschijnlijk dat de bemanning de neusstand van het toestel moeilijk kon controleren. Mogelijk was de controle over het staartvlak volledig of grotendeels verloren.

Op de grafiek is te zien dat het toestel eigenlijk vloog zoals een papieren vliegtuigje. Een papieren vliegtuig kan namelijk maar bij één vaste snelheid horizontaal blijven vliegen. Om z’n snelheid te behouden gaat een papieren vliegtuig naar beneden duiken, wanneer het te snel gaat, gaat het vliegtuigje opnieuw stijgen, en dat is ook op deze grafiek te zien. Telkens wanneer het toestel versnelt, zien we dat de hoogte en dus ook de neus daalt. Telkens wanneer de snelheid afneemt begint het toestel opnieuw te klimmen. Mogelijks waren er ook problemen om het toestel lateraal te controleren.



De bemanning probeerde desondanks de zware controleproblemen het toestel toch nog veilig aan de grond te zetten op de luchthaven van Aqtau in Kazachstan. Omdat meer dan waarschijnlijk de hoogte grotendeels oncontroleerbaar was, werd het uiteindelijk een crashlanding in de buurt van de luchthaven. Van de 67 inzittenden zouden 29 het ongeluk overleefd hebben. De piloten zouden samen met 36 andere passagiers zijn omgekomen.