Brussels Airlines ontvangt in 2026 drie nieuwe A320neo’s

In de eerste zes maanden van 2026 zal Brussels Airlines opnieuw fabrieksnieuwe vliegtuigen in de vloot opnemen. Er worden zes A320neo’s aan de vloot toegevoegd. In november vorig jaar werd al een eerste reeks van vijf nieuwe toestellen geleverd, nu komen er daar drie bij.

Twee van de toestellen zal gebruikt worden om twee A319’s in de vloot te vervangen waardoor ook de capaciteit naar omhoog gaat. Het derde toestel zal exclusief worden gebruikt om de vloot uit te breiden.