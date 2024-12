179 doden na zware vliegtuigcrash in Zuid-Korea

Een B737-800 van de Zuid-Koreaanse lowcostmaatschappij Jeju Air is bij de landing in Muan betrokken geraakt in een ernstig ongeval. Het toestel moest zonder landingsgestel landen en is daarbij in brand gevlogen. Van de 181 inzittenden zouden maar 2 personen het ongeval hebben overleefd.

Vlucht 7C2216 was om 02:29 lokale tijd in Bangkok vertrokken voor een vlucht van ongeveer 4 uur en half naar het Zuid-Koreaanse Muan. Aan boord van de B737-800 van Jeju Air zaten 175 passagiers en 6 bemanningsleden. Het toestel zou tijdens de landing problemen hebben gekregen met het landingsgestel. Dat zou volgens de Zuid-Koreaanse autoriteiten mogelijk zijn veroorzaakt door een botsing met vogels. De bemanning zou op voorhand op de hoogte zijn gebracht van vogels rondom de luchthaven.

Tijdens de nadering naar baan 01 zou het toestel in een zwerm vogels zijn gevlogen. Volgens ooggetuigen op de grond zouden de vogels onder andere de motoren hebben geraakt. Het toestel zou nadien moeilijkheden hebben ondervonden om te klimmen. Waarschijnlijk ondervond het toestel ernstige motorproblemen. Uiteindelijk is het toestel 180 graden gedraaid om een noodlanding te maken op baan 19. Daar is het toestel zonder wielen neergekomen en na het einde van de baan tegen een obstakel gebotst waardoor het in brand vloog.

Van de 181 inzittenden zouden er maar 2 overlevenden zijn, 2 bemanningsleden die achteraan in het staartstuk zaten.