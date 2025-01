airBaltic moet meer dan 4.600 vluchten schrappen door tekort aan motoronderdelen

De Letse luchtvaartmaatschappij airBaltic moet voor deze zomer al 4.670 vluchten schrappen door vertragingen bij het motoronderhoud. De fabrikant Pratt & Whitney heeft een tekort aan onderdelen waardoor de maatschappij langer vliegtuigen aan de grond zal moeten houden.

Hoeveel vliegtuigen airBaltic deze zomer niet zal kunnen gebruiken, deelt de maatschappij niet mee. Wel zegt ze dat er 19 geplande routes gestaakt zullen worden en dat er op 21 andere routes minder zal gevlogen worden. Door een tekort aan motoronderdelen die van fabrikat Pratt & Whitney moeten komen, zal de maatschappij verschillende toestellen langer aan de grond houden.

De maatschappij heeft zo’n 130 routes in haar netwerk vanaf haar vaste basissen in Riga, Tallinn, Vilnius en Tampere. Er is ook een seizoensgebonden basis in Gran Canaria. Naast haar eigen netwerk vliegt de maatschappij ook voor andere maatschappijen. Zo zal de maatschappij deze zomer 4 A220’s in Brussel baseren voor Brussels Airlines en huurt ze ook nog toestellen uit aan andere maatschappijen.