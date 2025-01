Luchthaven Muan blijft gesloten na crash Jeju Air

De Zuid-Koreaanse overheid heeft besloten om de luchthaven van Muan nog zeker een week te sluiten. Daar crashte vorige week een B737-800 van Jeju Air waarbij op twee na alle inzittenden omkwamen. Het onderzoek om de eerste duidelijke details te krijgen van de oorzaak van de crash loopt nog.

Tot 14 januari blijft de luchthaven van Muan nog zeker gesloten voor alle vliegverkeer. De luchthaven is sinds het ongeval op 29 december gesloten en moest normaal gezien morgen opnieuw opengaan. Meer die heropening is uitgesteld.

De cockpit voice recorders zijn al uitgelezen, maar de zwarte dozen met alle andere data van het vliegtuig is naar de VS verstuurd voor verdere analyse. Daar is momenteel, althans publiekelijk, nog niets uit gekomen. Om een nog onbekende reden kwam het toestel halverwege de landingsbaan neer zonder landingsgestel, waarop het tegen een obstakel botste aan het uiteinde van de landingsbaan.

Op de luchthaven van Muan zijn acht luchtvaartmaatschappijen actief op één binnenlandse route en veertien internationale routes.