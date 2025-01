B737 van TUI fly zakt door neuswiel

Een B737-700 van TUI fly is op Brussels Airport door het neuswiel gezakt. Het vliegtuig was al geparkeerd aan de gate toen het incident plaatsvond.

Deze namiddag is een B737-700 (OO-JAR) van TUI fly op de parkingpositie door het neuswiel gezakt. Wat er precies is fout gelopen is momenteel niet duidelijk. Het toestel was eerder deze namiddag van Malaga naar Brussel gevlogen.

Op het moment van het incident was de passagiersbrug nog verbonden met het toestel en stond de deur van het vliegtuig open. Daardoor is er verdere schade opgelopen.