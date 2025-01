Winterweer: vertragingen op Brussels Airport, maar weinig afgelaste vluchten

Door de winterse omstandigheden in voornamelijk het centrum van België is er ook hinder op de luchthaven van Brussel. Er zijn vooral vertragingen door het ijs- en sneeuwvrij maken van vliegtuigen omdat het momenteel sneeuwt. Momenteel wordt er één baan gebruikt voor alle vertrekkende en aankomende vluchten. Enkele vluchten werden afgelast.

Door het winterweer zijn er vertragingen op Brussels Airport. Hoewel het aantal onverwacht geannuleerde vluchten momenteel tot een handvol vluchten beperkt is, zijn er wel grote vertragingen. Momenteel is er maar één landingsbaan die voor twee derde sneeuwvrij is gemaakt en moet alle verkeer landen en vertrekken op baan 01. Ook moeten vliegtuigen sneeuw- en ijsvrij worden gemaakt waardoor de vertragingen verder oplopen.

Sinds 08:30 is er geen enkele vlucht meer kunnen vertrekken door de weersomstandigheden. Daardoor zal voor de rest van de dag het vliegverkeer verstoord zijn met extra vertragingen. Vanaf de middag zou het winterweer moeten ophouden en kan de dooi worden ingezet.