ITA Airways moet tweede meest winstgevende dochter worden binnen Lufthansa Group

ITA Airways zal de komende jaren de meest winstgevende dochtermaatschappij worden van de Lufthansa Group na SWISS. Dat zegt Lufthansa Group-CEO Spohr naar aanleiding van het akkoord dat later deze week moet worden gesloten tussen Lufthansa en de Italiaanse regering.

“Zonder het vooruitzicht op een winstbijdrage van drie cijfers, zouden we deze stap niet hebben genomen,’ zegt Lufthansa Group-CEO Carsten Spohr naar aanleiding van het finale akkoord dat later deze week zou moeten gesloten worden tussen Lufthansa en de Italiaanse regering. De komende jaren moet ITA Airways volgens Spohr de tweede best presterende dochter van de groep worden na SWISS en de winstcijfers van de groep stuwen met enkele honderden miljoenen euro.

Met het finale akkoord krijgt Lufthansa 41 procent van ITA Airways in handen voor een bedrag van 325 miljoen euro. Later dit jaar heeft de maatschappij de optie om 90 procent in handen te krijgen, maar daar is het volgens Spohr nog te vroeg voor. Het uiteindelijke doel is om ITA Airways voor de volle 100 procent over te nemen. De integratie van de maatschappij in de Lufthansa Group zou zo’n 18 maanden duren.

In 2023 maakte ITA Airways nog een verlies van 5 miljoen euro. De cijfers voor het volledige jaar 2024 zijn nog niet bekend. Voor de eersste 6 maanden van 2024 berichtte de maatschappij over een positief EBITDA-resultaat van 62 miljoen euro.