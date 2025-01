6,4 procent meer passagiers voor Brussels Airport in 2024

Vorig jaar gebruikten 23,6 miljoen passagiers Brussels Airport voor een aankomende of vertrekkende vlucht. Dat is een stijging van 6,4 procent. Dat is nog altijd ruim 10 procent minder dan recordjaar 2019.

Met 4,3 procent meer passagiersvluchten in 2024 steeg het aantal jaarlijkse passagiers op Brussels Airport naar iets meer dan 23,6 miljoen. Er kwamen dankzij de komst van 5 nieuwe luchtvaartmaatschappijen en uitbreiding van de reeds bestaande klanten 10 bestemmingen bij. Op het intercontinentale netwerk kwamen de bestemmingen Nairobi (Brussels Airlines), Singapore (Singapore Airlines), Bangkok (THAI Airways), Curaçao (TUI fly) en Shanghai (Hainan Airlines en Juneyao Air) erbij. Andere nieuwe bestemmingen waren Krakau (Brussels Airlines), Bergen (Wideroe), Gazipasa (Corendon), Bari (Transavia) en Tromsø (Norwegian) erbij.

Qua vracht stegen de volumes met 5 procent naar meer dan 614.000 ton. Daarbij bleven de volumes van volvrachtvliegtuigen en de vliegtuigen van DHL quasi stabiel, maar was vooral het vervoer van vracht met passagiersvluchten (+23 procent) goed voor de stijging. Nieuwe vrachtmaatschappijen waren LATAM Cargo, Lufthansa Cargo, Farcargo en Virgin Atlantic.