Eurowings krijgt groepsbestelling van 40 B737 MAX8

De 40 B737 MAX8-toestellen die de Lufthansa Group in 2023 plaatste, gaan allemaal naar Eurowings. Er was officieel nog geen maatschappij aangeduid die het nieuwe type in de vloot zou moeten introduceren. Er zijn daarnaast nog openstaande opties voor nog eens 60 toestellen van het type.

Vanaf 2027 zal Boeing 40 nieuwe B737 MAX8-toestellen gaan leveren aan Eurowings. Het nieuwe vliegtuigtype zal bij de maatschappij de A319’s en oudere A320’s gaan vervangen. Er zal vanaf dan met een gemixte vloot van B737 en A320 worden gevlogen. De levering van het laatste toestel moet tegen 2032 zijn afgerond.

Eurowings vliegt momenteel nog met 26 A319’s op een vloot van in totaal 75 Airbussen. De voorbije jaren was er al een vlootvernieuwing van start gegaan met de levering van A320neo’s (7) en A321neo’s (5). Naast deze 40 toestellen heeft Lufthansa Group nog een optie op een bestelling van nog eens 60 B737 MAX-toestellen. Of die er komen en naar waar die toestellen gaan, is nu nog niet beslist.