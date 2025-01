COMAC wil productie van C919 dit jaar opschalen naar 50 stuks

De Chinese vliegtuigbouwer wil dit jaar haar productie van de C919 verhogen naar 50 vliegtuigen per jaar en er 30 leveren. COMAC heeft voor meer dan 1.000 exemplaren aan bestellingen staan.

In 2025 wil de Chinese vliegtuigbouwer COMAC de jaarlijkse productiecapaciteit optrekken naar 50 vliegtuigen per jaar. Dat werd enkele dagen geleden gezegd tijdens een politieke bijeenkomst in Shanghai, de hoofdzetel van COMAC. Sinds het toestel in mei 2023 een eerste commerciële vlucht met passagiers maakte, zijn er nog maar een zestiental exemplaren geleverd aan Air China, China Eastern en China Southern.

De bedoeling is om dit jaar 30 nieuwe toestellen te leveren. De komende jaren moet de jaarlijkse productiecapaciteit verder omhoog. In 2023 zei COMAC dat ze binnen de vijf jaar 150 toestellen per jaar wil afwerken. Voor de C919, die tot 168 passagiers kan vervoeren, zijn er al net iets meer dan 1.000 bestellingen geplaatst.