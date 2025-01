Qatar Airways naar Colombia en Venezuela

Qatar Airways gaat naar twee nieuwe bestemmingen in Zuid-Amerika vliegen: Bogota en Caracas. Daarmee breidt ze haar aanwezigheid op het continent sterk uit, want de maatschappij vliegt momenteel enkel naar Sao Paulo.

Deze zomer gaat Qatar Airways naast Brazilië ook naar twee andere Zuid-Amerikaanse landen vliegen. Er komen immers vluchten naar Bogota in Colombia en Caracas in Venezuela. De vluchten zullen in een driehoek worden gevlogen op de route Doha-Bogota-Caracas-Doha met een B777-200LR. Het gaat om twee vluchten per week.

Van de concurrenten in het Midden-Oosten is Qatar Airways de enige die actief zal zijn op een route naar Venezuela. Naar Bogota vliegt ook Emirates, die de route in combinatie met Miami uitvoert. De route werd pas afgelopen zomer gelanceerd, en nu springt dus ook Qatar Airways op de kar.