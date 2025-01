bpost en Brussels Airlines vieren 100 jaar luchtvaart tussen België en het Afrikaanse continent met nieuwe postzegel

Brussel, 27 januari 2025 – Op donderdag 12 februari is het dag op dag 100 jaar geleden dat de allereerste vlucht naar Congo opsteeg uit België. In de aanloop naar deze speciale verjaardag, een mijlpaal voor de Belgische luchtvaart, brengt bpost vandaag een unieke postzegel uit.

Twee op en top Belgische bedrijven, bpost en Brussels Airlines, slaan de handen in elkaar om een nationale mijlpaal in de kijker te zetten. Op een nieuwe postzegel, die vanaf vandaag te koop is via de kanalen van bpost, prijkt een fotomontage rond de allereerste Belgische vlucht naar Congo, vandaag de Democratische Republiek Congo (DRC). Onder meer het voormalige Belgische vliegtuig Prinses Marie-José en de bemanning zijn op de postzegel te zien.

Een wereldprimeur

​Samen met mecanicien Joseph De Bruycker en piloot Léopold Roger vertrok navigator en piloot Edmond Thieffry op 12 februari 1925 vanuit Brussel richting Congo, een vlucht van 8.000km. Wat extra baanbrekend was, was dat de ‘kleine Belgen’ daarbij de eersten waren om een succesvolle vlucht over de Sahara uit te voeren. Onder meer Frankrijk en Groot-Brittannië werden op die manier de loef afgestoken, ook al verdwaalde de Prinses Marie-José tot tweemaal toe in de woestijn. ​

51 dagen na hun vertrek landden onze landgenoten op de luchthaven van Leopoldstad, het huidige Kinshasa. Zo ontstond de allereerste verbinding door de lucht tussen België en DRC, een connectie die vandaag nog altijd een belangrijke strategische plek inneemt in het aanbod van Brussels Airlines. Daarnaast maakt het African Competence Center, gebaseerd in Brussel, gebruik van bijna een eeuw ervaring, waarvan de hele Lufthansa Group kan profiteren. Vanaf de zomer 2025, zal Brussels Airlines elke week 56 vluchten hebben richting het continent, een stijging met 10% tegenover de zomer van 2024.

“Deze mijlpaal is meer dan een viering van de luchtvaartgeschiedenis. Het is ook een bewijs van onze duurzame band met Afrika, dat integraal deel is gaan uitmaken van onze identiteit en onze toekomst. Die band is doorheen de jaren alleen maar sterker geworden waarbij we niet alleen routes hebben uitgestippeld, maar ook relaties en vertrouwen opgebouwd. Het Afrikaanse continent maakt deel uit van ons DNA.”

​– Kenechi Ugwoke, Head of Africa Competence Center, Lufthansa Group

Voor brieven over heel de wereld

​Op elk vel met 5 van deze gloednieuwe postzegels, met een 1WORLD waarde en dus geschikt om post over heel de wereld te versturen, staat een kaart van de route die werd gevolgd, van Brussel tot Kinshasa, gecombineerd met een beeld van het vliegtuig, de Prinses Marie-José. De nieuwe postzegeluitgave kost 15 euro (voor een vel met 5 zegels) en is vanaf nu beschikbaar op de eshop van bpost , alsook in de Philaboetieks van Brussel en Mechelen.