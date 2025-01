American Airlines-vlucht neergestort in de Potomac na botsing met helikopter

Een CRJ-700 van PSA Airlines, een maatschappij die voor American Airlines vliegt, is bij het landen op de luchthaven van Ronald Reagan Washington National Airport in de rivier Potomac neergestort. Het toestel is tijdens de laatste momenten van de landing in botsing geraakt met een militaire helikopter. Niemand zou het ongeval overleefd hebben.

Vlucht AA5432 was eerder gisterenavond opgestegen vanop de luchthaven van Wichita in Kansas met bestemming Washington (DCA). Aan boord zaten 60 passagiers en 4 bemanningsleden. Rond 20:45 lokale tijd was het toestel op nadering voor baan 01. Die baan is met 2.185 meter de langste van de drie banen die de luchthaven van DCA heeft. De bemanning volgde op dat moment de Mount Vernon Visual Approach. Dat houdt in dat het eerste gedeelte van de nadering op instrumenten wordt gevlogen, maar dat op een afstand van zo’n 11 kilometer de rest van de nadering volledig visueel wordt uitgevoerd door de rivier Potomac te volgen.

Toen de bemanning de verkeerstoren van DCA contacteerde werd er gevraagd of ze geïnteresseerd waren in een landing op baan 33, waarbij slechts een kleine correctie naar rechts zou moeten worden uitgevoerd. De bemanning aanvaarde het voorstel en startte met de visuele landing naar baan 33. Het toestel kreeg meteen toestemming om op deze baan te landen. Iets veel later liep het mis en botste het toestel op zeer lage hoogte met een Sikorsky UH-60 (Blackhawk) helikopter van het Amerikaanse leger. Aan boord van de helikopter zouden 3 bemanningsleden hebben gezeten. De luchthaven werd na de botsing gesloten en al het aankomende vliegverkeer moest uitwijken naar andere luchthavens.

Beide toestellen stortten neer in de Potomac-rivier en er zouden geen overlevenden gevonden zijn. Het is momenteel koud in Washington DC en de overlevingstijd in het koude water is beperkt.