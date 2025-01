Lufthansa Group neemt minderheidsbelang in airBaltic

Lufthansa Group neemt een belang van 10 procent in het Letse airBaltic. De maatschappij verkeert in financiële moeilijkheden omdat het dure leningen heeft moeten aangaan om overeind te blijven. Nu was de maatschappij op zoek naar vers kapitaal en krijgt daarbij nu de steun van Lufthansa Group.

Het Letse airBaltic, momenteel voor bijna 98 procent in handen van de Letse overheid, heeft een minderheidsbelang van 10 procent kunnen verkopen aan Lufthansa Group. Het gaat om deal van 14 miljoen euro. Later dit jaar wil airBaltic naar de beurs trekken en kan het belang van de Lufthansa Group naargelang de marktprijs van het aandeel zakken naar minimaal 5 procent. De deal moet in het tweede kwartaal van dit jaar worden afgerond.

De financiering moet airBaltic helpen om de verdere groei te financieren en het aantal wetlease-overeenkomsten verder te doen groeien. airBaltic is een belangrijke partner voor de verschillende luchtvaartmaatschappijen binnen de Lufthansa Group. Recent werd de wetlease-overeenkomst verlengd voor de komende vier jaar tot 2029.

Komend zomerseizoen zullen er tot 21 van de momenteel 49 toestellen in de vloot voor de verschillende maatschappijen gaan vliegen. Bij SWISS en Lufthansa waren de toestellen al actief, bij Brussels Airlines en Austrian komen er deze zomer respectievelijke vier en drie toestellen naar hun thuisbasis.