Vanaf vandaag opnieuw vluchten tussen Brussel en Kinshasa

Vandaag herstart Brussels Airlines haar vluchten richting Kinshasa nadat ze die eerder deze week door onrusten in de hoofdstad tijdelijk had stilgelegd. De vluchttijden worden wel licht aangepast omdat het toestel op de terugvlucht een tussenstop zal maken om de bemanning in een ander land te laten overnachten.

Deze namiddag vertrekt er opnieuw een vlucht van Brussels Airlines naar Kinshasa. De vluchten werden begin deze week tijdelijk opgeschort omdat er onrusten waren in Kinshasa waarbij buitenlandse ambassades werden aangevallen. De bemanning zal wel voorlopig niet meer in Kinshasa overnachten waardoor de vluchturen worden aangepast en een tussenstop op de terugvlucht noodzakelijk is.

In plaats van de twee uur en half die het toestel normaal tussen de twee vluchten in Kinshasa aan de grond doorbrengt, zal die tijd worden teruggebracht tot een uur. Daardoor wordt het vertrek vanuit Kinshasa met zo’n anderhalf uur vervroegd. Zo kan het toestel op de terugweg een stop maken in Yaoundé, waar er van bemanning zal worden gewisseld. Voor die tussenstop wordt een uur ingerekend. Uiteindelijk zal het toestel vanaf morgen telkens een halfuur later landen, om 07:20, dan oorspronkelijk voorzien.