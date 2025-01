Nieuwe B737 MAX 8 aangekomen bij TUI fly België

Gisteren is op Brussels Airport een fabrieksnieuwe B737 MAX 8 geland voor TUI fly. Het is toestel dient ter vervanging van één van de twee B737-700’s die in november terug naar de leasemaatschappij werden gestuurd.

De OO-TMT is nu de zesde Belgisch geregistreerde B737 MAX 8 voor TUI fly. Het toestel kwam gisteren aan in Brussel vanuit Seattle. Een eerdere B737 MAX 8, de OO-TMY, ging twee jaar geleden al richting Duitsland. In november moesten twee B737-700’s vervroegd terugkeren naar de leasingmaatschappij. Die toestellen worden nu vervangen door nieuwe(re) B737’s.

Momenteel zijn er nog twee B737-700’s in de vloot waarvan één aan de grond staat na een incident aan de gate waarbij het neuswiel inklapte. Vorig jaar gingen er ook drie B737-800’s toestellen naar het Britse TUI fly en één naar de opstartende wetleasemaatschappij Fly4, waarvan TUI Group en Enter Air eigenaar van is.