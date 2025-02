Regering-De Wever wil inschepingstaks aanpassen en de treinverbindingen met luchthavens verbeteren

Vanaf morgen gaat de nieuwe federale regering van start. In het regeerakkoord is een aangepaste inschepingstaks één van de grootste veranderingen voor de luchtvaart in ons land. Daarnaast wil de regering ook inzetten op betere verbindingen van het openbaar vervoer met de luchthavens.

De inschepingstaks die in 2022 werd ingevoerd, wordt vereenvoudigd maar zal in zijn totaliteit wel meer gaan opbrengen. Naargelang de afstand van de vlucht wordt er momenteel een taks geheven van 2, 4 of 10 euro per passagier waarbij korteafstandsvluchten tot 500 kilometer het zwaarst worden belast. Vluchten van meer dan 500 kilometer binnen de Europese Economische Ruimte kosten 2 euro extra. De taks voor langeafstandsvluchten ligt op 4 euro. In het regeerakkoord van de regering-De Wever zal de taks worden vereenvoudigd naar 5 euro per passagier ongeacht de afstand of de bestemming van het vliegticket. De meerkost voor de Belgische luchtvaartmaatschappijen is door gebrek aan data niet meteen duidelijk, maar de nieuwe berekening van de inschepingstaks zal alleszins meer geld kosten voor de maatschappijen dan de huidige.

Naast de inschepingstaks wil de regering-De Wever ook op internationaal vlak gaan pleiten voor een belasting op kerosine. Momenteel moeten luchtvaartmaatschappijen in bijna geen enkel land ter wereld belastingen betalen op het tanken van kerosine. In het regeerakkoord luidt het dat “België een voortrekkersrol zal spelen in diplomatieke inspanningen om brede internationale steun te vergaren voor deze noodzakelijke hervormingen.” De regering wil ook de invoering bestuderen van een verplichte bijmenging van duurzame brandstoffen. De EU heeft met ReFuelEU al zo’n invoering geïmplementeerd. Tussen 2025 en 2030 wil Europa dat maatschappijen hun aandeel SAF verhogen van 2 naar 20 procent.

Ook de mobiliteit en de verbinding van de Belgische luchthavens wil de regering aanpakken. Ze wil de internationale hogesnelheidstreinverbinding tussen HST-knooppunten en Brussels Airport verbeteren. Ook de luchthaven van Charleroi moet een treinverbinding krijgen. Specifiek voor Brussels Airport wil de nieuwe regering ook dat er een betere ontsluiting komt van de luchthaven met het openbaar vervoer. Daardoor moeten werknemers die ’s nachts op de luchthaven werken of passagiers die een vroege vlucht willen nemen de luchthaven moeten kunnen bereiken met het openbaar vervoer.