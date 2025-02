Kijkje achter de schermen bij Brussels Airlines met TV-programma ‘Welkom Aan Boord’

Vanaf 9 februari start bij VTM het nieuwe programma ‘Welkom Aan Boord’. In dat programma worden verschillende personages gevolgd bij hun dagelijkse job in de lucht of op de grond. De maatschappij nam het initiatief voor de productie van dit programma om mensen warm te maken voor een job bij de luchtvaartmaatschappij.

Vanaf komende zondag 9 februari zal het programma ‘Welkom Aan Boord’ iedere zondagavond om 21:30 op de zender VTM te zien zijn. In het programma zullen 10 personages aan bod komen in verschillende jobs bij Brussels Airlines. Zowel in de lucht als op de grond wil de maatschappij een kijk achter de schermen geven. De maatschappij wil daarmee meer mensen warm maken voor een job bij de Belgische luchtvaartmaatschappij.

Het onderstaand filmpje is een extract van wat er in de reeks zal worden uitgezonden:

Het programma werd gemaakt door productiehuis Geronimo dat bekend is van programma’s zoals ‘Onder Vuur’ en ‘Helden van hier’.