Neergestortte Embraer Azerbaijan Airlines kon enkel nog met motoren sturen

De Embraer van Azerbaijan Airlines die eind december neerstortte in Kazachstan kon enkel nog maar bestuurd worden met de motoren. Dat blijkt uit een voorlopig onderzoeksrapport uitgegeven door Kazachstan. Alle hydraulische systemen werden door een explosie onbruikbaar.

Uit het voorlopig onderzoeksrapport van de crash van een Embraer van Azerbaijan Airlines in Aktau in Kazachstan blijkt nu definitief dat de bemanning door een explosie aan het vliegtuig alle normale controle over het toestel was verloren. Het vliegtuig was opgestegen in Bakoe met bestemming Grozny. Door het verlies van beide GPS’en aan boord had de bemanning gevraagd een klassieke nadering te maken op basis van een radiobaken (NDB) op de grond. De eerste landingspoging werd afgebroken omdat de nadering niet stabiel was. Ook een tweede keer was er onzekerheid bij de bemanning over de hoogte en werd de nadering opnieuw afgebroken.



Iets later werd er na de tweede landingspoging een explosie waargenomen, met daarna het verlies van alle drie de hydraulische systemen. Daardoor kon het toestel niet meer op de normale manier bestuurd worden. De controlesystemen waren door het verlies van alle hydraulische druk niet meer bruikbaar. Enkel door het vermogen van de motoren aan te passen, was er nog een zeer beperkte mogelijkheid om het vliegtuig te besturen. Ook de cabinedruk was weggevallen. De bemanning dacht dat het om een bird strike ging en vroeg het weer op van verschillende naburige luchthavens, maar de zichtbaarheid was nergens optimaal. Na verschillende evaluaties werd er uiteindelijk besloten om naar Aktau in Kazachstan te vliegen. De bemanning dacht dat een zuurstofcilinder was ontploft, want ook de zuurstofvoorraad raakte snel leeg. Enkele passagiers zouden daarbij het bewustzijn hebben verloren.

Uiteindelijk probeerde de bemanning een visuele landing naar de luchthaven van Aktau. Ze slaagden er nog wel in flaps en landingsgestel naar buiten te krijgen, maar door de onbestuurbaarheid van het vliegtuig crashte het toestel uiteindelijk in de nabijheid van de luchthaven.

32 van de 67 inzittenden overleefden de crash. Het toestel werd bij de landingspogingen in Grozny per ongeluk beschoten door Rusland. Dat deelde de president van Azerbeidzjan enkele dagen na de crash al mee. Verder onderzoek loop intussen voort.