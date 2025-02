Meer dan 400 luchthavenvacatures op Aviato Jobfair op 18 februari

Tekst door: Brussels Airport

Op 18 februari strijkt de Aviato Jobfair opnieuw neer in de Skyhall. Aviato, het tewerkstellingscentrum van Brussels Airport, organiseert samen met Brussels Airport Company, VDAB, Actiris, VOKA Vlaams-Brabant en POM Vlaams-Brabant de grootste jobbeurs van Vlaams-Brabant. Werkzoekenden, studenten en iedereen die een nieuwe uitdaging zoekt, zijn welkom om het brede aanbod aan vacatures op Brussels Airport en in de regio te ontdekken. Naast 400 luchthavenvacatures zijn er ook honderden jobs beschikbaar in andere sectoren.

Aviato en haar partners – Brussels Airport Company, VDAB, Actiris, VOKA Vlaams-Brabant en POM Vlaams-Brabant – organiseren samen de vierde editie van de Aviato Jobfair. Op 18 februari krijgen werkzoekenden uit heel België de kans om niet alleen werkgevers op Brussels Airport te ontmoeten, maar ook uitzendkantoren (in-house of extern) en nieuwe bedrijven van buiten de luchthaven.

Brussels Airport blijft een krachtig ecosysteem en een belangrijke economische motor voor België, met een impact die de grenzen van de luchthaven overstijgt. Dit vertaalt zich in 30.000 directe jobs, 55.000 indirecte jobs, 335 bedrijven, 18 sectoren en gemiddeld 400 openstaande vacatures. De deelname van niet-luchthavenbedrijven aan de Aviato Jobfair benadrukt het strategisch belang van de luchthaven als ontmoetingsplek voor talent, een samenkomst van sectoren en een katalysator voor de economische groei van de regio.

Isabelle Borli, General Manager Aviato: “De arbeidsmarkt is constant in beweging, en snel inspelen op veranderingen is essentieel. Met de recente verschuivingen in de bus- en auto-industrie komen veel technische profielen beschikbaar, terwijl MRO-bedrijven op Brussels Airport dringend naar dergelijke talenten zoeken. Aviato werkt samen met VDAB en Actiris om bedrijven en werkzoekenden snel te verbinden, met als doel het beste talent aan te trekken voor de 400 openstaande vacatures op en rond Brussels Airport, de op één na grootste economische groeipool van België. De Aviato Jobfair biedt hiervoor een ideale, laagdrempelige gelegenheid om werkzoekenden en bedrijven samen te brengen.”

Aviato blijft zich inzetten voor het versterken van interregionale arbeidsmobiliteit, en deze aanpak werpt duidelijk vruchten af. Uit de recente HIVA-studie (2022) blijkt dat 20% van de werknemers op Brussels Airport afkomstig is uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11% uit Wallonië.

Aviato blijft deze doelgroepen actief aanspreken om een carrière op de luchthaven te overwegen. Veel werkzoekenden denken niet meteen aan de Vlaamse rand voor een job, terwijl werkgevers daar vaak niet automatisch naar Brussel of Wallonië kijken voor nieuw talent. “In samenwerking met VDAB, Actiris en Le Forem zorgen we voor brede communicatie over dit evenement om een nog grotere bezoekersstroom te bereiken.” alsnog Isabelle Borli.

Aviato Jobfair 2025: Ontdek kansen bij meer dan 50 bedrijven

De Skyhall vormt een indrukwekkende setting voor deze jobbeurs en dompelt bezoekers direct onder in de fascinerende wereld van de luchthaven. Met uitzicht op het tarmac, waar een eindeloos schouwspel van aankomende en vertrekkende vliegtuigen te zien is, presenteren meer dan 50 bedrijven – zowel van op de luchthaven als daarbuiten – hun jobaanbod. (Latent) werkzoekenden en studenten krijgen de kans om vacatures te ontdekken, cv’s te delen, workshops te volgen en te netwerken met potentiële werkgevers.

De gouden standhouders, zoals Brussels Airport Company, Sabena Engineering & SABCA, Swissport Cargo Services Belgium, Safran, Alyzia, Autogrill, Aviapartner Belgium, Defensie, Eligio, G4S Aviation Security en Securitas, verwelkomen met enthousiasme talrijke kandidaten. Het brede scala aan vacatures biedt kansen voor mensen met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus.

Op Brussels Airport ligt de focus vooral op functies zoals ramp handler, operationeel manager en check-in voor de afhandelaars, evenals beveiligingsagenten en technische of ingenieursprofielen. Ook horeca- en hospitalityprofielen zijn fel gegeerd. Het sterke netwerk en het uitgebreide bereik van Aviato en haar partners maken dit evenement een unieke kans voor bedrijven om de juiste kandidaten te vinden.

Primeur: Aviato lanceert de Airport Job Discovery

De Aviato Jobfair luidt de start in van de Airport Job Discovery, een innovatief concept dat Aviato introduceert als uitbreiding van haar dienstverlening. “Met dit programma dompelen we werkzoekenden onder in realistische luchtvaart- en luchthavenscenario’s,” zegt Isabelle Borli. “Zo ontdekken ze niet alleen of een job op de luchthaven bij hen past, maar ook hoe hun talenten en vaardigheden aansluiten bij de uitdagingen van deze dynamische sector.” Tijdens de jobbeurs worden werkzoekenden geïnformeerd over deze vernieuwende aanpak en uitgenodigd om deel te nemen aan de eerste sessies, die op 27 februari starten in het Experience Center en de Lab Space van AHLEX – de Aviation Hub for Learning & Experience.

Datum & Tijd : 18 februari 2024 13:00 – 17:00 uur

: 18 februari 2024 13:00 – 17:00 uur Locatie: Skyhall, Brussels Airport Adres: Brussels Airport, 1930 Zaventem, België

Skyhall, Brussels Airport Adres: Brussels Airport, 1930 Zaventem, België Inschrijving verplicht: https://cloud.mails.aviato.be/jobfair_2025_inschrijving?source=AV

Meer info over de Jobfair: https://www.aviato.be/nl/evenementen/aviato-jobfair-2025