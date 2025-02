IndiGo huurt eerste B787 voor Europese expansie bij Norse Atlantic Airways

Vanaf maart gaat het Indiase IndiGo een eerste B787 huren bij Norse Atlantic Airways. De maatschappij wil vanuit India een langeafstandsnetwerk uitbouwen. Momenteel huurt de maatschappij al twee B777-300ER’s bij Turkish Airlines voor de route naar Istanboel. IndiGo wil met de 787 een eerste Europese route opstarten.

Vorig jaar plaatste de grootste luchtvaartmaatschappij van India, IndiGo, een bestelling voor 30 A350-900’s met opties voor nog eens 70 exemplaren. De maatschappij wil een groot langeafstandsnetwerk uitbouwen vanuit haar basissen in India. Momenteel vliegt de maatschappij al met twee B777-300ER’s van Turkish Airlines op de route naar Istanboel vanuit zowel Delhi als Mumbai. Omdat de eerste A350’s niet voor 2027 geleverd zullen worden en de maatschappij uit is op internationale expansie, probeert ze nu met gehuurde toestellen haar langeafstandsnetwerk al sneller uit te bouwen.

Vanaf maart zal IndiGo een B787-9 damp leasen (vliegtuig met cockpitbemanning) van Norse Atlantic Airways. Het contract loopt voor minstens 6 maanden en kan verlengd worden tot 18 maanden. IndiGo zal zelf voor het cabinepersoneel moeten zorgen. Welke bestemming IndiGo met de eerste B787 wil aandoen is nog niet bekend. Mogelijk wordt de eerste bestemming Londen, Parijs of Amsterdam. Norse kondigde eind vorig jaar al aan 6 B787’s uit te leasen aan een andere luchtvaartmaatschappij. Wellicht volgen er later dit jaar dus nog B787’s voor het netwerk van IndiGo.

Later dit jaar krijgt de maatschappij versterking met de levering van een eerste A321XLR. Daarmee kan IndiGo ook met eigen toestellen al intercontinentale routes opstarten naar onder andere Europa.