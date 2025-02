FAA reduceert tijdelijk capaciteit van Washington National Airport

De FAA gaat de capaciteit van Ronald Reagan Washington National Airport tijdelijk reduceren. Hoelang de maatregel in voege blijft, is niet bekend. De tijdelijke maatregel komt er na de botsing vorige week tussen een CRJ-700 en een militaire helikopter.

De FAA gaat de capaciteit van de luchthaven Washington National Airport met zo’n 7 procent verminderen. Concreet zullen er maximaal 26 vluchten per uur kunnen landen in plaats van 28. Daardoor zal de gemiddelde vertraging toenemen van 40 naar 50 minuten. De maatregel moet de belasting op de luchtverkeersleiders van de luchthaven verminderen terwijl naast de luchthaven de berging van het ongeluk vorige week, waarbij 67 mensen om het leven kwamen, nog steeds gaande is.

Er wordt zo iets meer ruimte gecreëerd tussen vliegtuigen wat tot een betere coördinatie van het luchtverkeer zou moeten leiden. Vorige week werden er al maatregelen genomen zoals het beperken van het aantal helikopterbewegingen rond de luchthaven tot eind deze maand. Nadien, wanneer er een voorlopig onderzoek uit is over de oorzaak van de botsing, worden meetregelen gerevalueerd.