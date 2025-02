Zoals verwacht worden donderdag alle vertrekkende vluchten vanuit Brussel geschrapt. Aankomende vluchten kunnen doorgaan, maar het is twijfelachtig of veel maatschappijen in deze omstandigheden naar Brussel zullen vliegen.

