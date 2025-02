Air Albania later deze maand van start op Brussels Airport

Eind deze maand strijkt er een nieuwe luchtvaartmaatschappij neer op Brussels Airport. Air Albania start met twee vluchten per week tussen Brussel en de Albanese hoofdstad Tirana.

Vanaf 22 februari komt er na TUI fly een tweede speler op de route tussen Brussel en Tirana. Air Albania gaat twee keer per week tussen beide steden vliegen. TUI fly vliegt al op deze route maar doet dat enkel in het zomerseizoen en dat met ook twee vluchten per week.

Air Albania is een jonge luchtvaartmaatschappij die in 2018 van start ging met een eerste route naar Istanboel. De maatschappij heeft twee A320’s in de vloot maar is momenteel met maar één A320 actief. Momenteel vliegt Air Albania vanuit Tirana enkel maar naar Istanboel en Milaan MXP. Deze zomer zal de maatschappij daarnaast ook naar Wenen, Brussel, Athene, Bologna, Bergamo, Verona, Rome, Genève en Ankara vliegen. Naar Brussel zal er telkens op zaterdag en dinsdag worden gevlogen.