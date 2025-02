100 jaar geleden vertrok eerste vlucht vanuit Brussel naar huidig Kinshasa

Tekst door Brussels Airlines

Exact een eeuw geleden vertrok een mythische vlucht vanuit België naar sub-Saharaans Afrika. Op 12 februari 1925 vertrokken drie Belgische pioniers op een ambitieuze reis van Brussel naar Leopoldstad (nu Kinshasa). Ze deden 51 dagen over hun reis van 8.000 kilometer. Hun reis legde het fundament waar Brussels Airlines vandaag nog steeds op verder bouwt.

Op 12 februari 1925 vertrok in Haren (Brussel) een Handley Page W.8F op een reis die 51 dagen zou duren en meer dan 8.000 kilometer zou overspannen. Aan boord van de “Princesse Marie-José” zaten navigator Edmond Thieffry, piloot Leopold Roger en ingenieur Jef De Bruycker. Onderweg botsten ze op veel obstakels: onvoorspelbaar weer, technische problemen en het onmetelijk grote Afrikaanse continent. Ondanks de vele uitdagingen, werd de reis een succes. Deze pioniersvlucht was het fundament dat nog steeds de basis vormt voor de activiteiten van Brussels Airlines vandaag.

Brussels Airlines als betrouwbare partner van het Afrikaanse continent

​Sinds de oprichting van Brussels Airlines, is het Afrikaanse continent altijd het middelpunt van de strategie geweest. Met 18 bestemmingen in sub-Saharaans Afrika, speelt de maatschappij een belangrijke rol in het verbinden van mensen, culturen en economieën. Met de start van vluchten naar Nairobi in juni 2024, werd dit engagement nogmaals versterkt. Op dit moment is Brussels Airlines verantwoordelijk voor 56% van de vluchten van de volledige Lufthansa Group naar sub-Saharaans Afrika.

Naast grote steden, vliegt Brussels Airlines ook op heel wat niche-bestemmingen, die vaak niet aangedaan worden door andere grote Europese luchtvaartmaatschappijen, zoals Banjul (Gambia), Bujumbura (Burundi) en Monrovia (Liberia). Deze routes zijn heel belangrijk voor mensen die op bezoek gaan bij familie en vrienden, maar ook voor handelsreizigers, waardoor de economische banden tussen Afrika en Europa des te sterker worden.

De Belgische luchtvaartmaatschappij is het ‘Africa Competence Center’ van Lufthansa Group. Dat wil zeggen dat Brussels Airlines haar uitgebreide kennis en ervaring van de Afrikaanse markt deelt, in het voordeel van alle maatschappijen van de groep. De maatschappij heeft haar eigen kantoren op verschillende bestemmingein in Afrika, en heeft daardoor sterke partnerschappen en zeer uitgebreide kennis van de lokale markt opgebouwd. ​

Deze toewijding was meer dan uit duidelijk tijdens de ebolacrisis in 2014, waar Brussels Airlines de enige luchtvaartmaatschappij was die zonder onderbreking is blijven vliegen tussen Europa en Guinea, Liberia en Sierra Leone. Tijdens deze crisis waren de vluchten noodzakelijker dan ooit.

Enkele historische data