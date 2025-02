Brussels Airlines deze zomer vaker naar Milaan Linate

Met de start van het zomerseizoen zal Brussels Airlines vaker naar Milaan Linate gaan vliegen. Er komt op de meeste dagen een dagelijkse vlucht erbij. De verhoging van frequentie gaat gelijk van start met de nieuwe vliegverbinding van easyJet tussen Linate en Brussel.

Met de start van het zomerseizoen eind maart gaat Brussels Airlines de frequentie op de route tussen Brussel en Milaan Linate verhogen. Er komt op weekdagen een vierde dagelijkse vlucht bij. Het gaat om een ochtendvlucht die om 07:15 in Brussel zal vertrekken. Daarnaast blijft ook de ochtendvlucht naar Milaan Malpensa behouden.

Deze zomer zal er volgens de vluchtschema’s fors meer tussen Brussel en Milaan worden gevlogen. Brussels Airlines zal de reeds bestaande 13 wekelijkse vluchten van Brussels Airlines naar Milaan Malpensa behouden en het aantal vluchten naar Linate verhogen van 18 naar 23 vluchten per week. Daarnaast is ook ITA Airways actief op de route met 19 vluchten per week. Nieuwkomer easyJet, die dankzij de gedeeltelijke overname van ITA Airways door Lufthansa slots heeft verkregen op de Milanese luchthaven, zal vanaf eind maart 14 keer per week tussen de 2 luchthavens vliegen, goed voor iedere dag van de week een ochtend- en avondvlucht. De lowcostmaatschappij wordt daarmee de enige maatschappij die op zaterdagavond een vlucht naar Milaan vanuit Brussel zal aanbieden.