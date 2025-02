Delta-vliegtuig verongelukt in Toronto

Op de luchthaven van Toronto is een CRJ-900 van Endeavour Air, een dochtermaatschappij van Delta in een accident betrokken geraakt. Op foto’s is te zien hoe het toestel ondersteboven ligt terwijl de passagiers het vliegtuig evacueren.

Op de luchthaven van Toronto is een CRJ-900 van Endeavour Air, dat voor Delta vliegt, verongelukt. Het toestel kwam van Minneapolis en had Toronto als eindbestemming. Bij de crash landing is het toestel ondersteboven tot stilstand gekomen. Passagiers konden het toestel evacueren.

Volgens de luchthaven van Toronto zijn er enkele gewonden maar konden alle inzittenden het toestel levend verlaten. Er zou bij de landing ook brand zijn uitgebroken. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk.