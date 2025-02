Brussels Airport huldigt nieuwe lounge ‘The View’ officieel in

Tekst: Brussels Airport

Op dinsdag 18 februari is de gloednieuwe business lounge ‘The View’ op Brussels Airport officieel ingehuldigd. De lounge, gelegen in Pier B voor non-Schengenvluchten, legt een nieuwe standaard op vlak comfort voor reizigers van langeafstandsvluchten. Blikvangers zijn onder meer het unieke 360°-uitzicht op het tarmac, privé slaapcabines en de bar met een speciaal ontworpen art deco glasraam van Belgische makelij.

In juni 2024 werd op Brussels Airport de eerste fase van de werken voor de nieuwe business lounge ‘The View’ in Pier B voltooid en werd al een eerste deel van de lounge in gebruik genomen. Nu ook de tweede fase van de werken is afgerond, vond op 18 februari de officiële inauguratie plaats en is de gloednieuwe business lounge volledig geopend. Die heeft een oppervlakte van 2.000 vierkante meter en zal plaats bieden aan zo’n 400 passagiers.

De realisatie van ‘The View’ is een belangrijke mijlpaal op vlak van comfort voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen op Brussels Airport. De lounge speelt namelijk in op de groeiende behoefte aan privacy en sanitaire voorzieningen voor passagiers van langeafstandsvluchten. Met onder andere een indrukwekkend 360°-uitzicht op het tarmac, privé slaapcabines met douches en een bar met uniek art deco glasraam van Belgische makelij, biedt de ‘The View’ een warme, gastvrije omgeving van topkwaliteit voor intercontinentale passagiers.