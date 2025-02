Airbus krijgt A350-productie niet omhoog en moet vrachtversie vertragen

Airbus gaat later deze week aankondigen dat de eerste vrachtversie van de A350 langer op zich zal moeten laten wachten. Dat zeggen ingewijden tegen persagentschap Reuters. Door problemen in de aanvoerketen slaagt de vliegtuigfabrikant er niet in de productie van de A350 te verhogen.

Momenteel is de eerste levering van de A350 Freighter voorzien voor 2026, maar die datum zal mogelijk niet gehaald worden. Daarvoor is een opschaling van de productiecapaciteit nodig, en daar knelt momenteel het schoentje. Door vertragingen bij de toeleveranciers, met name het Amerikaanse Spirit AeroSystems, kan Airbus de huidige productiecapaciteit van zes A350’s per maand momenteel niet verhogen. Tegen 2028 is het doel om die capaciteit te verhogen naar twaalf toestellen per maand.

Spirit AeroSystems maakt delen van de romp van de A350 en is daarom een cruciale schakel in de productie van de A350. Het bedrijf maakt zowel onderdelen voor Boeing als Airbus, maar kampt al jaren met financiële moeilijkheden. Daarom werd vorig jaar beslist dat zowel Boeing als Airbus elk een deel van het bedrijf overnemen. Zo verwierf Airbus vorige zomer controle over de productiefaciliteiten in North Carolina, St. Nazaire in Frankrijk, Belfast in Noord-Ierland en in het Marokkaanse Casablanca. Naast de A350 maakt Spirit AeroSystems ook onderdelen voor de A220.

Er zijn momenteel een zestigtal bestellingen geplaatst voor de vrachtversie van de A350. Enkele maatschappijen die het type besteld hebben zijn Starlux Airlines, Air France-KLM, Etihad Airways, Singapore Airlines en CMA-CGM.