Air Europa vliegt tijdelijk voor Brussels Airlines met B787-9

Het Spaanse Air Europa komt tijdelijk de langeafstandsoperaties van Brussels Airlines ondersteunen. De maatschappij heeft enkele A330’s aan de grond staan en kan daardoor niet al haar langeafstandsvluchten uitvoeren. Vandaag werd een eerste vlucht uitgevoerd tussen Brussel en New York JFK.

Vanaf vandaag vliegt Air Europa met een B787-9 voor Brussels Airlines. Deze laatste heeft een aantal A330’s wegens onderhoud aan de grond staan. Daardoor moet de maatschappij al een tijdje regelmatig vluchten annuleren. Nu komt Air Europa de vluchten SN501/502 van en naar New York JFK uitvoeren.

Daarvoor stuurt Air Europa een B787-9 naar Brussel. Die toestellen zijn in verschillende configuraties bij de maatschappij uitgerust maar het toestel dat momenteel voor Brussels Airlines vliegt heeft 30 zetels in business class (evenveel als de meeste A330’s) en 303 zetels in economy.