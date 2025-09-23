Hainan lanceert met Chongqing vierde bestemming vanuit Brussel

In november start Hainan Airlines met vluchten tussen Brussel en Chongqing. Dat blijkt uit een nieuwe timetable van de maatschappij. Het wordt de vierde bestemming in China voor Hainan vanuit Brussel. Er komen drie vluchten per week.

Vanaf 22 november start Hainan Airlines met een nieuwe verbinding tussen Brussel en Chongqing. Er zal drie keer per week (op maandag, donderdag en zaterdag) worden gevlogen met een B787-9. Net zoals de andere Hainan-vluchten zal het toestel in de ochtend in Brussel landen en rond de middag opnieuw naar China vertrekken. Het precieze vluchtschema ziet er zo uit:

HU469 Chongqing 02:50 – Brussel 07:35

HU470 Brussel 11:20 – Chongqing 05:10

Chongqing wordt de vierde bestemming voor Hainan vanuit Brussel. Er zijn al vluchten naar Peking, Shanghai en Shenzhen. Naar Peking is er dit zomerseizoen een dagelijks vlucht vanuit Brussel (de technische stop op de route tussen Boston en Peking niet meegerekend), naar Shanghai zijn er vier vluchten per week en naar Shenzhen drie vluchten per week. Met de nieuwe route zal de maatschappij wekelijks zeventien vluchten vanuit Brussel uitvoeren (twintig met de Boston-vluchten erbij).