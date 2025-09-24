Brussel met voorsprong belangrijkste Europese knooppunt voor Hainan Airlines

Eind november wil Hainan Airlines een nieuwe route openen tussen Chongqing en Brussel. Hoewel de vluchten momenteel nog niet boekbaar zijn, heeft de maatschappij de vluchten wel gepubliceerd in haar timetable voor komend winterseizoen. Chongqing wordt de vierde route vanuit Brussel voor Hainan en daarmee behoudt Brussels Airport haar voorsprong als belangrijkste knooppunt voor Hainan Airlines in Europa.

Nergens zo veel Hainan-vluchten als in Brussel

Sinds de komst van Hainan Airlines naar Brussels Airport in 2006 zijn de operaties van de Chinese maatschappij sterk gegroeid. Toen de maatschappij begon waren er slechts enkele vluchten per week naar Peking. Die werden toen uitgevoerd door de weinige B767’s in de vloot. Nu, met de toevoeging van Chongqing vanaf eind november, vliegt de maatschappij 17 keer per week naar 4 bestemmingen in China met B787-9’s (de Boston-route via Brussel uitgezonderd).

Daarmee verstevigt Hainan haar aanwezigheid op Brussels Airport. Brussel was al de belangrijkste bestemming voor Hainan in Europa, maar nu neemt de voorsprong nog verder toe. Hainan vliegt dit zomerseizoen naar 15 Europese bestemmingen (exclusief Rusland) die in totaal goed zijn voor 73 vluchten per week tussen China en Europa. Brussel als bestemming is alleen al goed voor 27 procent van het totaal aantal vluchten van Hainan naar Europa. Buiten Manchester en Brussel heeft Hainan nergens een route waar ze dagelijks op vliegt en Brussel is ook de enige bestemming die met 4 Chinese steden wordt verbonden.

HAINAN AIRLINES EUROPESE ROUTES ZOMER 2025 (frequenties per week) Edinburgh – Peking 4X Dublin – Peking 4X Manchester – Peking 7X Londen Heathrow – Changsha 2X Parijs CDG – Xi’an 1X Parijs CDG – Chongqing 2X Parijs CDG – Shenzhen 2X Madrid – Chongqing 2X Madrid – Shenzhen 2X Milaan Malpensa – Chongqing 2X Milaan Malpensa – Shenzhen 3x Rome – Chongqing 2X Rome – Shenzhen 3X Oslo – Peking 3X Berlijn – Peking 5X Praag – Peking 3X Wenen – Chengdu 3X Wenen – Shenzhen 2X Boedapest – Shenzhen 2X Belgrado – Peking 2X Brussel – Peking 7X Brussels – Shanghai 4X Brussel – Shenzhen 3X Brussel – Chongqing 3X

Brussel belangrijke draaischijf voor Chinezen naar Afrika

Uit bovenstaand overzicht is het duidelijk dat Brussel veruit het meeste aantal vluchten van Hainan naar Europa mag ontvangen en ook intussen het meest diverse portfolio heeft. Maar waarom is Brussel voor Hainan zo belangrijk? Momenteel vliegt de maatschappij dagelijks met twee B787-9’s naar Brussel en binnenkort komt er dus nog op sommige dagen een dagelijkse B787-9 bij. Hainan heeft 3 versies van de B787-9 maar ze hebben allemaal ongeveer 290 zitplaatsen aan boord. Dat zijn op de drukste dagen net geen 900 zetels per dag die de maatschappij aanbiedt tussen China en Brussel.

Een belangrijke verklaring hiervoor zien we in de codeshare-partners van Hainan. De maatschappij is van geen enkele alliantie lid en kan dus codeshare-overeenkomsten aangaan met een ruim aantal maatschappijen. In Europa heeft de maatschappij overeenkomsten met Aegean Airlines, Air Serbia, Brussels Airlines, Iberia en ITA Airways. Die maatschappijen hebben allebei hun specialisatie in een bepaalde geografische regio en voor Brussels Airlines is dat natuurlijk Afrika. En dat is het continent waar China de voorbije 20 jaar haar investeringen heeft verveelvoudigd.

Volgens data van de Johns Hopkins University bedroegen de directe Chinese investeringen in Afrika in 2003 nog maar 75 miljoen dollar maar is dat bedrag in 2021 al gegroeid tot 5 miljard dollar per jaar. Het aantal Chinese werknemers is daarentegen wel gedaald van meer dan 250.000 in 2015 naar minder dan 100.000 in 2022. Het aantal reizigers tussen China en Afrika blijft echter wel hoog. In China wordt Afrika steeds populairder voor toeristische vakanties maar ook het economisch belang in het continent is het voorbije decennia volgens de cijfers enorm gegroeid. En dat zorgt voor extra reizigersstromen tussen China en Afrika.

Hoewel precieze data ontbreekt zou dagelijks gemiddeld tussen de dertig en vijftig procent van de Hainan-passagiers overstappen op andere vluchten vanuit Brussel. Het gaat dan hoofdzakelijk om vluchten naar Afrika maar ook naar verschillende Europese bestemmingen en de Amerikaanse oostkust. Dat Hainan Airlines verder uitbreidt in Brussel is dan ook goed nieuws voor de hubfunctie van de luchthaven.