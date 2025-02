ANA bestelt 77 nieuwe vliegtuigen bij drie vliegtuigbouwers

Het Japanse ANA heeft een bestelling geplaatst voor 68 vliegtuigen en 9 opties. De maatschappij is zowel bij Airbus, Boeing als Embraer gaan winkelen. Met de langeafstandstoestellen wil ANA internationaal verder uitbreiden.

Om tegemoet te komen aan de toekomstige vraag zal ANA proactief nieuwe vliegtuigen in de vloot introduceren. Dat maakte de holding boven ANA eerder vandaag bekend. Een deel van de geplaatste bestelling zal dienen om de vlootvernieuwing die tijdens COVID was stopgezet verder te zetten. Het andere deel zal dienen om internationaal uit te breiden.

Bij Boeing gaat het om 18 B787-9’s die ANA vooral wil inzetten op routes naar Noord-Amerika. De toestellen zullen dienen om opnieuw uit te breiden op de luchthaven van Tokio Narita. ANA verwacht de komende jaren een sterke groei op de routes tussen Japan en Noord-Amerika. Het aanbod moet tegen 2030 met 50 procent omhoog.

Voor de binnenlandse routes is ANA voor het eerst bij Embraer langs geweest. In totaal zijn er 20 Embraer 190-E2’s besteld die goed zijn voor een capaciteit van 100 passagiers. Die toestellen zullen in 2028 in de vloot worden geïntroduceerd. Daarbovenop komen er ook 14 A3201neo’s en 12 B737 MAX8’s om de huidige vloot verder te vernieuwen.

Voor dochtermaatschappij Peach zijn er 10 A321neo’s besteld en 3 A321XLR’s.