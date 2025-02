Southwest-vliegtuig vermijdt nipt botsing met business jet tijdens landing

Gisteren heeft er zich op de luchthaven van Chicago Midway een ernstig incident voorgedaan. Een B737 van Southwest Airlines stond bijna met de wielen op de grond toen het toestel opnieuw moest opstijgen omdat er een business jet de baan overstak. De bemanning van de jet had de juiste instructies niet opgevolgd.

De Southwest-vlucht was opgestegen in Omaha en kreeg toestemming om te landen op baan 31C op de luchthaven van Chicago Midway. Een Bombardier Challenger 350 had net na de landingstoestemming van het Southwest-vliegtuig de instructies gekregen om baan 31L over te steken maar te wachten voor baan 31C. Initieel antwoordde de piloot de foute instructies terug (waarbij hij zei baan 31C over te mogen steken), maar na een tweede herhaling van de instructies door de verkeersleider antwoordde de piloot wel correct. Het fragment is hieronder te horen:

Het toestel was van Southwest stond bij de landing bijna aan de grond toen de piloten zagen dat de Challenger de landingsbaan ging oversteken. Het toestel steeg daarbij opnieuw op. Dat is te zien op onderstaande video:

De NTSB moet het incident nu verder onderzoeken.