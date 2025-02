Brussels Airport wil komaf maken met tijdelijke drop-off zone

Brussels Airport wil opnieuw een drop-off zone maken op het vertrekniveau van de luchthaven. Daarvoor doet de luchthaven nu een aanvraag. Daardoor zal de ’tijdelijke’ drop-off zone die in het leven was geroepen na de aanslagen van 2016 verdwijnen.

Brussels Airport wil na 9 jaar werk maken van een nieuwe drop-off zone die de tijdelijke drop-off zone moet vervangen. De huidige zone, die niet optimaal is gelegen en vertrekkende passagiers niet op het juiste niveau afzet, zal verdwijnen en plaatsmaken voor het Airport Business District. Die nieuwe zone zal grotendeels op het braakliggend terrein naast de huidige drop-off zone worden gebouwd. Op die locatie komen er kantoren, een hotel, een uitbreiding van de huidige terminal en een tram-en busplatform.

Een nieuwe drop-off zone wordt in de openbare aanvraag gesitueerd achter het Sheraton-hotel, op vertrekniveau waar nu een parkeerniveau is van parking P2. Van daaruit zal een open ruimte worden gecreëerd met een quasi gelijkaardige structuur voor auto’s zoals de huidige drop-off. Auto’s zullen van noord naar zuid rijden in rijen met langs beide kanten plaats voor uitstappende passagiers. Vandaaruit zullen passagiers rechtstreeks naar de vertrekhal kunnen stappen. Er komt ook een zone voor passagiers die assistentie nodig hebben. Hieronder is een impressie van de gewenste situatie die in de aanvraag is verwerkt.

De nieuwe drop-off zou ook filevorming in de toekomst moeten vermijden. Op drukke momenten vormt er zich nu tijdens bijvoorbeeld schoolvakanties file op de toegangsweg naar de luchthaven en de drop-off zone. Dat zou in de nieuwe situatie tot het verleden moeten behoren.