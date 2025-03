Drie nieuwe Aziatische bestemmingen voor Emirates

Emirats breidt haar Aziatisch netwerk uit met drie nieuwe bestemmingen. Er komen nieuwe vluchten naar China, Vietnam en Cambodja.

De eerste nieuwe route gaat op 2 juni van start naar het Vietnamese Da Nang. Het gaat om vier vluchten per week die via Bangkok zullen worden uitgevoerd. Op 3 juni starten drie wekelijkse vluchten naar Siem Reap in Cambodja, ook via Bangkok. Op 1 juli start dan al als laatste een nieuwe dagelijkse verbinding tussen Dubai en Shenzhen in China.

In totaal zal Emirates deze zomer 269 vluchten per week uitvoeren naar 24 bestemmingen in Oost-Azië.